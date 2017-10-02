У центрі Запоріжжя невідомий стріляв у голову вірменського товариства, підозрюваного у створенні ОЗУ

Сьогодні, 2 жовтня, у центрі Запоріжжя невідомий скоїв збройний напад на голову вірменського товариства Запорізької області Арташеса Саргсяна. Про це УНІАН повідомили в управлінні патрульної поліції Запоріжжя.

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Напад було скоєно близько 10-ї години ранку, коли Саргсян прямував до офісу. Невідомий кілька разів вистрілив у бік чоловіка. Сам Саргсян не постраждав, а його охоронець отримав важке вогнепальне поранення в область живота, на даний момент охоронець перебуває в реанімації Центру екстреної медицини та швидкої допомоги.

У товаристві вірмен даний інцидент поки не коментують. На місці події працюємо слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, під час недавнього візиту до Запоріжжя генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що затримано чотирьох учасників так званої ОЗУ «Арташ» - правоохоронці підозрюють, що організатором злочинного угруповання є Саргсян. Затримані підозрюються в організації та виконанні замаху на запорізького бізнесмена Євгена Анісімова, якого у ЗМІ називали так званим «смотрящим» від сім'ї екс-президента Віктора Януковича. Замах було скоєно у серпні 2013 року в Запоріжжі: автомобіль «Мерседес», за кермом якого перебував Анісімов, розстріляли з автоматів Калашникова. Бізнесмену вдалося вижити завдяки тому, що в одного з нападників заклинило зброю.