У Одесі завершено розслідування резонансного вбивства 17-річної студентки

В Одесі завершено розслідування скоєного в травні резонансного вбивства 17-річної студентки Національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського районного суду Одеси, 2 жовтня відбулося підготовче засідання з обвинувачення 26-річного зловмисника.

«Сьогодні Київський районний суд вирішив перенаправити обвинувальний акт стосовно таксиста, якого звинувачують у жорстокому вбивстві студентки, до Апеляційного суду Одеської області для визначення підсудності», - йдеться в повідомленні.

Про це клопотав адвокат потерпілих (батьків убитої дівчини). Він заявив, що злочини, в яких звинувачується чоловік, були скоєні на території Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області, а не Київського району Одеси.

Колегія суддів задовольнила клопотання потерпілої сторони, ухваливши передати обвинувальний акт до Апеляційного суду Одеської області. Крім цього, суд продовжив обвинуваченому термін тримання під вартою до 1 грудня 2017 року.

У прес-службі зазначили, що за версією органу попереднього розслідування, 18 травня обвинувачений працював водієм таксі й приїхав на виклик загиблої, яка замовила таксі через інтернет-додаток «Тачка».

Чоловіка звинувачують у тому, що він увійшов у довіру дівчини й запропонував здійснити поїздку до міста Чорноморськ Одеської області. Під час руху трасою, що проходить територією Овідіопольського району, обвинувачений зупинив автомобіль у невстановленому місці й під надуманим приводом запропонував дівчині вийти з автомобіля, на що вона погодилася. Потім, за версією слідства, таксист почав душити дівчину, й вона втратила свідомість. Після цього він липкою стрічкою зв'язав жертві руки, поклав її до салону автомобіля й поїхав у напрямку урочища «Дальницький ліс».

Прибувши в зазначене місце, чоловік задушив дівчину й заволодів її майном, а саме: мобільним телефоном Iphone 6, золотими сережками, золотою каблучкою й грошовими коштами на загальну суму 17,2 тис. грн.

Після цього, з метою приховування слідів злочину, підозрюваний підпалив тіло дівчини й залишив місце скоєння кримінального злочину.

Другий епізод мав місце ще в квітні 2014 року. Тоді, за версією слідства, в ніч із 13 на 14 жовтня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік проник на територію насосної станції КП «Теплодарводоканал», що розташована на перехресті автомобільних доріг «Теплодар-Одеса» і «Теплодар-Мирне».

Скориставшись тим, що жінка-оператор спала, обвинувачений роздягнувся й, погрожуючи ножем, вступив із нею в статеві стосунки.

З метою придушення опору потерпілої, чоловік завдав їй 8 ударів ножем у область шиї, тулуба й верхніх кінцівок, а також численні удари кулаками.

Після цього, з метою приховування слідів злочину, обвинувачений завдав жінці удар ножем у область шиї. Внаслідок отриманих ушкоджень жінка померла на місці.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в передмісті Одеси знайшли вбитою 17-річну студентку Одеської юридичної академії Тетяну Маснюк. Незабаром був затриманий і заарештований підозрюваний - водій таксі. На брифінгу прокурор Одеської області повідомив, що підтверджується й згвалтування студентки. Також повідомлялося, що зловмисник підозрюється у вбивстві та згвалтуванні ще однієї жінки.