Свідки розповіли обставини смертельного ДТП на залізничному переїзді під Києвом

Водій та свідки розповіли обставини смертельної аварії на залізничному переїзді в Глевасі на Київщині, і стверджують, що шлагбаум не спрацював, йдеться у ТСН.

Напередодні потяг розчавив авто, що виїхало на залізничний переїзд. Пасажир легковика загинув на місці.

Свідки стверджують - жодного сигналу попередження не було: ані звукових, ані світлових, і переїзд не відгородило шлагбаумом.

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Поліція за допомогою експертизи з'ясовує, хто винен в аварії. Водію розчавленої машини неймовірно пощастило. У нього зламані лише чотири ребра. Його сьогодні перевели з реанімації, і життю нічого не загрожує.