Поблизу Києва автомобіль потрапив під поїзд, є загиблий

У Київській області автомобіль потрапив під потяг. Це сталося у смт Глеваха на регульованому залізничному переїзді. Про це повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що автомобіль намагався проїхати на заборонений сигнал світлофору.

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У результаті зіткнення пасажир автівки загинув. Водія госпіталізовано до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З’ясовуються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН раніше, поблизу залізничної станції Коржі Баришівського району Київської області під час руху пасажирського потягу №64 (Київ - Харків) сталося загоряння локомотива.

В результаті пожежі вогнем знищено локомотив та пошкоджено контактну мережу.