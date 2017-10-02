Поблизу Києва автомобіль потрапив під поїзд, є загиблий

19:25, 02 жовтня 2017
Інциденти
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У результаті зіткнення одна людина загинула.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції / facebook.com/ГУ НП у Київській області

У Київській області автомобіль потрапив під потяг. Це сталося у смт Глеваха на регульованому залізничному переїзді. Про це повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що автомобіль намагався проїхати на заборонений сигнал світлофору.

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У результаті зіткнення пасажир автівки загинув. Водія госпіталізовано до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З’ясовуються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН раніше, поблизу залізничної станції Коржі Баришівського району Київської області під час руху пасажирського потягу №64 (Київ - Харків) сталося загоряння локомотива.

В результаті пожежі вогнем знищено локомотив та пошкоджено контактну мережу.

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