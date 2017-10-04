З'явилися подробиці справи про розстріл солдатом сержанта на Харківщині

Вирок військовому - 10 років позбавлення волі - ухвалив Дергачівський районний суд Харківської області. За даними суду, 9 липня 2015 року підсудний, який на той момент вже мав судимість за скоєння майнового злочину, був призваний на військову службу.

10 липня його зарахували на посаду курсанта військової частини В0213, а 1 вересня перевели на посаду радіотелефоніста частини В6250, передає Depo.Харків.

За тиждень старший солдат отримав автомат АКС-74У та 120 набоїв калібру 5,45 мм і прибув на місце тимчасової дислокації - в селище Руська Лозова Дергачівського району.

18 вересня 2016 року у старшого солдата, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт із старшим сержантом. Чоловіки сперечалися, хто швидше демобілізується.

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Під час сварки солдат запропонував сержанту побитися об заклад. Предметом виграшу мало стати життя одного із них. Розборонив чоловіків інший військовий.

Після цього солдат взяв ввірений йому автомат та покликав сержанта підійти ближче. Коли той підійшов, зловмисник тричі вистрілив у нього.

Злочинця спробував зупинити військовий, який став свідком події, але злодій вистрілив і в нього, поранивши у стегно. Між ними зав'язалася бійка, під час якої зловмисник випадково вистрілив собі в передпліччя.

Коли військовий, який намагався зупинити порушника, впав, той підійшов до сержанта, який на той момент лежав на землі, та здійснив чергу пострілів. Від отриманих травм сержант помер на місці.

Зловмисник втік з наметового містечка, однак майже відразу був затриманий правоохоронцями та госпіталізований. На суді солдат провину визнав повністю.

Суд встановив, що обвинувачений має на утриманні двох дітей, є учасником АТО та нагороджений медаллю "За оборону Щастя".

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 ч.1 ст.115, ч.2 ст.413 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.