На Харківщині невідомі з гранатомета обстріляли позашляховик

У Харківській області невідомі з гранатомета обстріляли позашляховик 35-річного чоловіка. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 3 жовтня до Вовчанського відділу поліції надійшла інформація від жінки, що близько 00:25 вона почула звук, схожий на постріл.

За відомостями поліції, під час перевірки інформації було встановлено, що в місті Вовчанськ на узбіччі виявлено пошкоджений термічною дією вогню автомобіль Toyota FJ Cruiser.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річний безробітний водій рухався по вулиці до Вовчанська. Біля перехрестя почув вибух, яким пошкодило задню частину автомобіля, після чого зупинив автомобіль та залишив місце події. На узбіччі експерти виявили фрагменти пускового пристрою гранатомету. Водій не постраждав.

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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

Раніше у Дніпрі чоловік відкрив стрілянину біля супермаркету, троє людей постраждало.