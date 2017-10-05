З вітерцем: у Києві "забита" пасажирами маршрутка їхала із відчиненими дверима (відео)

Сьогодні зранку, 5 жовтня, у Києві пасажирська маршрутка їхала із відчиненими дверима. Про це розповіли очевидці, які в той час були в транспорті, передає ТСН.uа.

Інцидент стався у маршрутці з номером "302", яка їде з Вишневого до Подолу (станція метро "Контрактова площа").

За словами свідка події, в маршрутне таксі зайшло занадто багато людей. Як наслідок, двері транспортного засобу зламалися.

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Очевидці зауважили, що вони вийшли з ладу приблизно на середині маршруту. Водій пробував затиснути зламані двері, але все одно залишалася велика шпарина. Окрім того, він облаяв пасажирів через те, що їх так багато зайшло у маршрутку.

Перед тим, як почати рух знову, він запитав, чи будуть пасажири їхати із відчиненими дверима, чи покинуть транспорт. Люди погодилися їхати "з вітерцем".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня у центрі Дніпра, біля Міст-Сіті Центру, дівчина випала з маршрутного таксі.