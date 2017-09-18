У центрі Дніпра дівчина на ходу випала з маршрутки (фото, відео)

У центрі Дніпра, біля Міст-Сіті Центру дівчина випала з маршрутного таксі. Про це повідомляє "Інформатор".

«Ми патрулювали місто, почули крики про допомогу і помітили маршрутку. Проїхали далі і побачили, що дівчина лежить головою на асфальті, а її ноги знаходилися на бордюрі. Вона стверджувала, що випала з маршрутки. Ми викликали «швидку», дівчині зараз надають першу медичну допомогу лікарі», — розповів старший по особливо важливих справах управління патрульної поліції Андрій Ковальський.

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Лікарі надають дівчині першу медичну допомогу. Водій маршрутки, чому дівчина випала, не знає. На місце викликали слідчо-оперативну групу, щоб з'ясувати, чи були справними двері транспортного засобу.

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