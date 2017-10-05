На Дніпропетровщині затримали вантажівку з арсеналом боєприпасів (фото)

На стаціонарному посту у с. Миколаївка Першотравенського району Дніпропетровщини сьогодні, 5 жовтня, працівники сектору реагування патрульної поліції Павлоградського відділу поліції та співробітники СБУ зупинили автомобіль «КамАЗ», в якому виявили арсенал боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, під час огляду транспортного засобу в кузові правоохоронці виявили ящики з великою кількістю патронів та гранатами із запалами. Жодних документів на небезпечний вантаж водій поліцейським не надав.

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Для з’ясування всіх обставин справи на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.