У київському метро поліція затримала хлопця з двома гранатами

У Києві на станції метро "Житомирська" поліція затримала хлопця з Чернігівської області, у рюкзаку якого знайшли дві гранати РГД-5.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

"На станції метро "Житомирська" працівники поліції затримали 21-річного хлопця, який транспортував у рюкзаку небезпечні предмети. Під час особистого огляду правоохоронці виявили дві гранати РГД-5 та два запали до них", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, затриманий хлопець пояснив, що небезпечні предмети знайшов біля полігону у Львівській області та віз додому для використання у особистих цілях.

Прес-служба ГУ НПУ у м. Києві заявляє, що вилучені боєприпаси відправлені на експертне дослідження. Слідчий відділ управління поліції в метрополітені відкрив кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Хлопцю загрожує до семи років позбавлення волі.