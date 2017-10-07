На Житомирщині упродовж доби вогнеборці ліквідували 4 пожежі

У Житомирській області упродовж останьої доби вогнеборці ліквідували 4 пожежі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 7 жовтня о 05:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному сіннику в селі Михайлівка Любарського району. Про це рятувальників сповістив сусід, який побачив вранці густий дим.

Коли пожежні прибули на місце події, сінник був охоплений полум’ям і горіла стіна дерев’яної прибудови. Рятувальникам вдалося забезпечити безперебійну подачі води, приєднавшись до водойми. Силами бійців ДСНС о 06:30 пожежу було локалізовано, а о 08:40 – ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь встиг знищити сінник та 5 центнерів грубих кормів. Надзвичайники не допустили перекидання полум’я на житловий будинок та хлів, що розташовані у кількох метрах від осередку займання.

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Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало коротке замкнення в електромережі. За словами господині будівлі, її син напередодні вмикав у дерев’яній прибудові радіоприймач. Розетка знаходилась саме у палаючій стіні.

Крім того, упродовж останньої доби вогнеборці ліквідували загоряння літньої кухні в селі Глибочок Житомирського району та господарської будівлі - у Романові. Також у селі Середи Ємільчинського району пожежні врятували дім від знищення полум’ям.

Причини усіх цих пожеж наразі встановлюють фахівці.