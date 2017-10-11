Військові у Миколаєві загубили ящик зі снарядами посеред дороги (відео)

Військові у Миколаєві загубили ящик зі снарядами посеред дороги. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Правоохоронці одразу оточили це місце і зв'язалися із військовими. Виявилось, ящик з боєприпасами випав з армійської вантажівки.

Усередині були 120-мм снаряди від самохідної артустановки та дві гільзи із пороховим зарядом.

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Вибух після падіння не стався лише тому, що на детонаторах були запобіжні ковпачки. Судячи з маркування на ящику, снаряди були димові. Утім, якби вони б розірвалися, наслідки були б серйозними.

Снаряди забрали вибухотехніки. Випадком уже зацікавилась прокуратура, однак поки невідомо військові із якої частини загубили ящик.