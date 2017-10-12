На Закарпатті перекинувся автобус зі збірною України із самбо, кілька спортсменів постраждали

У середу, 11 жовтня, автобус зі спортсменами молодіжної збірної України з самбо перекинувся на слизькій дорозі в 17 км від населеного пункту Воловець Закарпатської області. В результаті інциденту ніхто не загинув, але кілька людей отримали травми, повідомляє Федерації самбо України.

У Федерації самбо відзначили, що автобус занесло на мокрій дорозі, в результаті чого він перекинувся на бік."

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"На щастя, всі живі, хоча й отримали травми - в основному синці та садна. Дві спортсменки залишилися в лікарні - Алла Бегеба і Єлизавета Дідоренка, у них підозру на струс мозку. Чесно кажучи, ми тільки вранці починаємо відчувати, у кого що болить. Але все ж вирішили їхати на чемпіонат світу - спортсмени хочуть боротися", – зазначив президент Національної федерації самбо України Вадим Рогач, який теж їхав у цьому автобусі.

Як повідомляє Страна.иа в автобусі перебували близько 40 спортсменів і тренерський штаб, які їхали до Сербії, де в місті Нові-Сад з 13 по 15 жовтня 2017 пройде першість світу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок.

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