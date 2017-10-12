У Києві водій легковика втратив свідомість і спровокував потрійне ДТП: загинув скутерист (фото, відео)

У Києві в Солом'янському районі на шляхопроводі Вацлава Гавела сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: загинув скутерист. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

За попередніми даними, водій Chevrolet втратив свідомість за кермом, збив скутериста, переїхав через нього і в'їхав в Mazda.

Читайте такожУ Дніпрі вантажівка збила трьох людей на пішохідному переході (фото)

У Chevrolet довелося розбити скло, щоб витягти водія. Чоловік був без свідомості. За попередніми даними, у нього міг статися інсульт.

Медикам не вдалося врятувати 43-річного скутериста, він помер в кареті швидкої допомоги. Водія-винуватця аварії привели до тями, він госпіталізований.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві п'яний водій протаранив тролейбус. П'яний водій сказав, що забере тролейбус з собою і відремонтує на СТО.