У Харкові рецидивіст стріляв по патрульних через прохання показати документи

У Харкові 22 жовтня чоловік влаштував стрілянину серед білого дня, намагаючись сховатися від патрульних. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Інцидент стався близько 12:00 на перехресті вулиць Чоботарської та Малиновського, коли поліцейський патруль зупинив підозрілого перехожого і попросив його пред'явити документи. Замість цього чоловік почав тікати і тричі вистрілив у поліцейських з пневматичного пістолета.

У відповідь патрульні пострілом в повітря попередили втікача, але він не відреагував. Тоді правоохоронці вистрілили в його бік, після цього пораненого чоловіка доставили в лікарню.

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Порушником порядку виявився непрацюючий 31-річний житель Луганської області, який має судимість за розбій та незаконне поводження зі зброєю. У його сумці знайшли медичні рукавички, бахіли і чорну шапку.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 348 КК України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

Зараз чоловікові оголошено про підозру. Також слідчі прокуратури області перевіряють правомірність застосування патрульними зброї. Досудове розслідування триває.

Раніше в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину з вікна житлового будинку.