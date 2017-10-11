У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину з вікна житлового будинку - ЗМІ (фото)

У Києві поліція розшукує злочинця, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку. Про пригоду розповіли місцеві жителі, передає "Обозреватель".

Інцидент стався у середу, 11 жовтня, на вулиці Маричанській, 3, у Голосіївському районі.

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На місце прибули патрульні поліцейські в бронежилетах, а також слідчо-оперативна група.

Унаслідок пострілів ніхто не постраждав. Також поки не відомо, з якої зброї велася стрілянина. Зазначається, що за 15 метрів від будинку розташований дитячий майданчик.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 вересня у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, одна людина госпіталізована з численними пораненнями.