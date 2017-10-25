На Рівненщині 73-річна пенсіонерка затримала двох злодіїв (відео)
14:21, 25 жовтня 2017Інциденти
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Жінка застала непроханих гостей прямо в будинку і відразу ж викликала поліцію.
На Рівненщині 73-річна пенсіонерка затримала і передала поліції двох злодіїв
На Рівненщині 73-річна пенсіонерка затримала двох злодіїв. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Жінка застала непроханих гостей прямо в будинку. Вони вже хотіли бігти, але пенсіонерка не розгубилася і закрила їх в будинку. Відразу ж викликала поліцію, а до її приїзду утримувала злодюжок.
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Раніше у Харківській області злодії спробували сховатися від поліції, вистрибнувши з третього поверху.
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