На Рівненщині 73-річна пенсіонерка затримала двох злодіїв (відео)

На Рівненщині 73-річна пенсіонерка затримала двох злодіїв. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка застала непроханих гостей прямо в будинку. Вони вже хотіли бігти, але пенсіонерка не розгубилася і закрила їх в будинку. Відразу ж викликала поліцію, а до її приїзду утримувала злодюжок.

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Раніше у Харківській області злодії спробували сховатися від поліції, вистрибнувши з третього поверху.