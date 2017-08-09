На Харківщині злодії спробували втекти від поліції, вистрибнувши з третього поверху

У Дергачівському районі двоє іноземців при пограбуванні квартири отримали травми. За інформацією, яку повідомили в Харківському облуправлінні Нацполіції, випадок стався у селищі Солоницівка, передає сайт Новини Харкова.

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До співробітників місцевого районного відділу поліції звернулася сорокадворічна жінка. Вона повідомила, що не може потрапити в свою квартиру - не відкривається вхідні двері.

Правоохоронці, які прибули за вказаною заявницею адресою, затримали двох іноземців. Чоловіки відкрили двері квартири методом підбору ключів. Коли вже збиралися йти з награбованими речами, підбігли поліцейські. Тоді зловмисники вирішили тікати через вікно, вистрибнувши вниз з третього поверху. У результаті були травмовані і потрапили до лікарні.

Співробітники поліції оглянули місце події і забрали звідти речові докази. Квартирним злодіям повідомили, що в їх відношенні порушено кримінальну справу. Зараз вони перебувають під домашнім арештом.