Резонансне вбивство на Житомирщині: у справі щодо побиття до смерті 17-річної дівчини 5 підозрюваних

На Житомирщині у справі у побитті до смерті 17-річної жительки Малина наразі фігурує 5 підозрюваних, на сьогоднішній день всім їм вручена підозра у злочині. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

За його словами, «нині встановлено 5 учасників події, усі вони місцеві жителі — 2 чоловіків та 3 жінок віком від 20 до 22 років».

Печененко додав, що наразі усім 5 особам вже оголошено про підозру.

Так, 21 річній малинчанці оголошено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та залишенні побитої дівчини у небезпеці. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще трьом іншим учасника інкримінують залишення дівчини у небезпеці.

«Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для 20-річного хлопця та дівчини, а для ще однієї 20-річної малинчанки – у вигляді домашнього арешту», - зазначив Печененко.

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Домашній арешт також загрожує і ще одному 22-річному учаснику злочину за ненадання допомоги дівчині, що перебувала у стані, небезпечному для життя.

На брифінгу правоохоронці відповіли на запитання журналістів та уточнили, що родина, у якій виховувалася дівчина, є неблагополучною, батьки зловживають спиртним та неодноразово притягувалися до відповідальності за адміністративні правопорушення. Зараз з'ясовується, чи будуть вони покарані за те, що допустили розвиток трагічних подій.

Також інформація про те, чи дійсно померла малинчанка вкрала 500 гривень, у чому її обвинуватили зловмисники, наразі перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирській області у лікарні померла 17-річна жителька міста Малин, яку нібито через борг у 500 грн з особливою жорстокістю побили знайомі та залишили помирати на вулиці.

Після смерті дівчини кримінальне провадження щодо винуватців трагедії перекваліфікували на ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

Дівчина потрапила до реанімації лікарні 18 жовтня. Поліцейські встановили, що в ніч на 18 жовтня після спільного вживання алкоголю дівчину побили та залишили на вулиці знайомі нібито через борг.

На момент госпіталізації у дівчини було діагностовано закриту черепно-мозкову травму, набряк головного мозку та загальне переохолодження тіла. Лікарі провели хірургічне втручання, однак врятувати життя 17-річної дівчини не вдалося.

Учасникам конфлікту було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Відносно однієї особи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подібні дії караються позбавленням волі на термін від 7 до 10 років.