На Житомирщині померла 17-річна дівчина, яку жорстоко побили через борг у 500 гривень й залишили помирати на вулиці

У Житомирській області сьогодні у лікарні померла 17-річна жителька м. Малин, яку через борг у 500 грн з особливою жорстокістю побили знайомі та залишили помирати на вулиці.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, після смерті дівчини кримінальне провадження щодо винуватців трагедії перекваліфікували на ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

У відомстві нагадали, що 18 жовтня до відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення лікарні дівчини, яка лежала на вулиці без свідомості. Поліцейські встановили особу потерпілої, а також те, що її побили та залишили на вулиці знайомі через борг.

«Увечері 17 жовтня до будинку, де проживала дівчина з матір’ю, зайшли троє осіб: двоє жінок та чоловік. Їх розмова з потерпілою перейшла у з’ясування стосунків та нанесення неповнолітній ударів. Відтак дівчина, рятуючись від побиття, вибігла з будинку», - розповіли у поліції.

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Як встановили згодом поліцейські, трохи пізніше вона знову зустрілась зі своїми кривдниками і нібито помирилась. За їхньою інформацією, близько першої ночі 18 жовтня вони разом розпивали спиртне.

«Проте конфлікт після вживання алкоголю лише посилився і дівчину знову почали бити, вимагаючи повернути борг. Коли потерпіла знепритомніла, її залишили лежати на вулиці. Дівчину знайшли перехожі», - зазначили у поліції.

На момент госпіталізації у дівчини було діагностовано закриту черепно-мозкову травму, набряк головного мозку та загальне переохолодження тіла. Лікарі провели хірургічне втручання, однак врятувати життя 17-річної дівчини не вдалося.

«Усіх учасників події встановлено, вони місцеві жителі, віком від 21 до 24 років. Проводяться необхідні слідчі дії для з’ясування ролі кожного з них у нанесенні дівчині тілесних ушкоджень», - розповів УНІАН начальник Малинського відділення поліції Михайло Старовойт.

Також вказаним особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.

Відносно однієї особи на даний час обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подібні дії караються позбавленням волі на термін від 7 до 10 років.