Названо імена постраждалих унаслідок замаху на Мосійчука

Унаслідок вибуху під час замаху на народного депутата Мосійчука постраждали 4 особи, 1 людина померла. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Внаслідок вибуху до клініки "Борис" у задовільному стані госпіталізовано депутата Верховної Ради від Радикальної парті Мосійчука Ігоря.

До відділення політравми КМКЛ №17 доставлено директора агенства моделювання ситуацій Віталія Б.

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До відділення політравми КМКЛ №17 доставлено Михайла М., 1981 року народження.

До відділення нейрохірургії ЛШМД доставлено місцеву мешканку Надію Т..

У кареті швидкої допомоги дорогою до медичного закладу помер старший сержант поліції Руслан К. 1986 року народження, який був охоронцем Мосійчука.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу "Еспресо" на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, й один чоловік – охоронець нардепа – загинув. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.