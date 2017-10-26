Замах на Мосійчука: внаслідок вибуху загинув працівник полку особливого призначення

Перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко повідомив, що в результаті вибуху в столиці постраждало 5 осіб, серед яких і народний депутат України Ігор Мосійчук. Про це він повідомив журналістам на місці подій.

Він сказав: «Постраждало 5 осіб - Ігор Мосійчук - народний депутат Верховної Ради України, співробітник патрульно-постової служби полку особливого призначення, який загинув, жінка, яка повз проходила і співробітник міської поліції, який працює в юридичному відділі».

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Кононенко повідомив, що «вибуховий пристрій був закладений в моторолері». За його словами, працює слідчо оперативна група. «На місці події не можливо сказати, що це за вибуховий пристрій. Тільки після проведення експертизи можна чітко сказати, що це був за пристрій», додав він.

Вибух кваліфікували як теракт.

При цьому, Кононенко не уточнив інформацію щодо загибелі охоронця Мосійчука, про що раніше повідомив голова «Радикальної партії» Олег Ляшко.