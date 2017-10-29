Масштабний прорив теплотраси в Києві: на Караваєвих дачах вулицю залило окропом (фото, відео)

У Солом'янському районі Києва на Караваєвих дачах на вул. Ушинського прорвало теплотрасу. Прорив теплотраси стався біля входу на радіоринок. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Караваєві Дачі, біля радіоринку прорвало трубу з гарячим водопостачанням. Затоплює вулицю, окріп, неможливо перейти через пішохідний перехід. Води вище щиколотки", - сказано в повідомленні.

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Як зазначає dtp.kiev.ua у Facebook, через прорив труби немає ні гарячої води, ні опалення. Пізніше комунальники почали ліквідовувати наслідки НП.

Раніше в центрі Дніпра через прорив водопроводу утворився гейзер.