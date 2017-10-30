На Житомирщині під час аварії одна людина загинула, 8 потрапили до лікарні

На Житомирщині під час аварії одна людина загинула, восьмеро - у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 30 жовтня на автодорозі "Київ-Чоп" водій автомобіля «МersedesSprinter», не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з мікроавтобусом, що рухався попереду у попутному напрямі.

У результаті від отриманих травм загинув пасажир «МersedesSprinter», 8 пасажирів мікроавтобусу та водія вантажівки доставлено до медичних закладів для надання допомоги.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6.25 на 4 км автодороги "Київ-Чоп" у селі Іванівці Житомирського району.

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"За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля «МersedesSprinter», рухаючись у напрямку м. Житомира, не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням транспортним засобам, у результаті чого зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом, що рухався попереду. Від отриманих травм на місці пригоди загинув пасажир ««Мersedes». Ще 8 людей, пасажирів мікроавтобусу, та водія вантажівки було доставлено до медичних закладів для обстеження та надання необхідної допомоги",- розповіли у поліції.

Характер травм потерпілих зараз встановлюється.

На місці події працюють патрульні, слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції та слідчі відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод Слідчого управління обласної поліції.

Триває з’ясування всіх обставин, а також осіб загиблого та потерпілих.

Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.