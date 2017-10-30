У поліції прокоментували вбивство Окуєвої - розслідують умисне вбивство

Невідомі ввечері 30 жовтня у Київській області розстріляли Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва з автоматичної зброї.

Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

Читайте такожПрокурор про вбивство Окуєвої: по автомобілю випустили кілька куль

Він зазначив, що життю чоловіка вбитої Аміни Окуєвої - Адаму Осмаєву нічого не загрожує. Його відвезли до лікарні, де наразі оперують, у нього важке поранення ноги.

Також речник Нацполіції України заявив, що поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство).

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

Читайте також: Все, що відомо про вбивство Аміни Окуєвої (фото, відео)

Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.