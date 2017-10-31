На Тернопільщині у лікарні померла 9-місячна дівчинка, яка вчора разом з батьками потрапила у ДТП

У лікарні померла 9-місячна дівчинка, яка учора разом з батьками потрапила у ДТП. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дитина померла через шість годин після аварії.

Читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: з лікарні виписали першого постраждалого

За життя її матері та іншої жінки лікарі продовжують боротьбу.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Теребовлянському районі водій Ford Connect виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у DAF.

Водій легківки загинув на місці автопригоди.

На момент автопригоди в салоні пасажирського авто перебувало дві жінки та немовля. Їх усіх у важкому стані доправили до лікарні. Дитину врятувати медикам не вдалося.