В Одеській області п'яний водій наїхав на пішоходів: 15-річна дівчина загинула

В Одеській області в ніч на 1 листопада нетверезий водій на іномарці в'їхав у групу людей, 15-річна дівчина загинула, ще троє людей було госпіталізовано. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в Савранському районі водій у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на групу молодих людей, які йшли узбіччям.

«До чергової частини Савранського відділення поліції Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення оператора «102» про те, що на вул. Центральній сталася дорожньо-транспортна подія, є постраждалі», - розповіли в главку.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 26-річний водій автомобіля Renault Laguna близько 3.00 скоїв наїзд на 4-х осіб, які йшли в попутному напрямку, і зник з місця події. В результаті наїзду 15-річна дівчина загинула на місці, ще троє людей доставлено в лікарню.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники групи швидкого реагування патрульної поліції виявили правопорушника недалеко від місця події і затримали.

Попередньо встановлено, що водій під час наїзду перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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