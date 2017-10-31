У Львові автомобіль на пішохідному переході збив жінку із дитиною
14:59, 31 жовтня 2017Інциденти
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Жінка з дитиною у візочку переходили дорогу на пішохідному переході.
Дворічну дитину забрали до лікарні / фото volynnews.com
У львівському районі Сихові автомобіль збив жінку з дитиною. Про це пише ZAXID.NET із посиланням на речницю Нацполіції області Світлану Добровольську.
Зазначається, що ДТП трапилася на проспекті Червоної Калини о 13:15. Жінка з дитиною у візочку переходили дорогу по пішохідному переходу, де на них скоїв наїзд автомобіль Daewoo.
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Дворічну дівчинку забрали в лікарню, її оглядають медики. Жінка, за попередньою інформацією, не постраждала.
Поліція встановлює всі обставини ДТП.
Як повідомляв УНІАН раніше, в селі Миртюки, Стрийського району на Львівщині сьогодні об 11.20 сталася ДТП, в результаті якої загинули жінка та її 10-річна донька.
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