У Львові автомобіль на пішохідному переході збив жінку із дитиною

У львівському районі Сихові автомобіль збив жінку з дитиною. Про це пише ZAXID.NET із посиланням на речницю Нацполіції області Світлану Добровольську.

Зазначається, що ДТП трапилася на проспекті Червоної Калини о 13:15. Жінка з дитиною у візочку переходили дорогу по пішохідному переходу, де на них скоїв наїзд автомобіль Daewoo.

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Дворічну дівчинку забрали в лікарню, її оглядають медики. Жінка, за попередньою інформацією, не постраждала.

Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН раніше, в селі Миртюки, Стрийського району на Львівщині сьогодні об 11.20 сталася ДТП, в результаті якої загинули жінка та її 10-річна донька.