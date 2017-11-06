Збройний напад на поліцейських у Дніпрі: мерія за дорученням Філатова виділить постраждалим 160 тисяч допомоги

Мер Дніпра Борис Філатов розпорядився виплатити 160 тис. грн матеріальної допомоги чотирьом поліцейським, які постраждали під час збройного нападу у Самарському районі міста. Потерпілі отримають кошти найближчим часом. Про це заявив заступник міського голови Олександр Санжара.

«Це дуже серйозний випадок. Він показує, що ми знаходимося у прифронтовому місті. Є незаконний обіг зброї, зокрема й вибухівки. Нині мер Дніпра Борис Філатов перебуває з робочим візитом у Японії. Однак він вже дав відповідні розпорядження, щоб якнайшвидше оформити матеріальну допомогу постраждалим. Ми вже отримали заяви про надання матеріальної допомоги від чотирьох осіб. Якнайшвидше кожен із них отримає допомогу у розмірі 40 тис. грн. Це – максимальний розмір, який ми можемо забезпечити одноразово на рік», – зазначив заступник Бориса Філатова.

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Відповідне розпорядження міський голова підпише вже за декілька днів – після повернення із закордонного відрядження.

Як відомо, збройний напад стався у ніч з 4 на 5 листопада у Придніпровську (Самарський район). У будинку по вулиці Немировича-Данченка невідомі намагалися пограбувати одну з квартир у багатоповерхівці. Помітивши це, сусіди викликали поліцію та зателефонували родичам власників оселі.

У момент, коли правоохоронці відчиняли двері квартири, зловмисники кинули в них гранати. В результаті збройного нападу четверо поліцейських отримали осколкові поранення. Одному з них довелося ампутувати праву ногу. Також одному патрульному куля влучила в руку. У мерії не виключають, що також запропонують матеріальну компенсацію і йому.