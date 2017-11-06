Збройний напад на поліцейських у Дніпрі: мерія за дорученням Філатова виділить постраждалим 160 тисяч допомоги
Унаслідок збройного нападу четверо поліцейських отримали осколкові поранення.
Мер Дніпра Борис Філатов розпорядився виплатити 160 тис. грн матеріальної допомоги чотирьом поліцейським, які постраждали під час збройного нападу у Самарському районі міста. Потерпілі отримають кошти найближчим часом. Про це заявив заступник міського голови Олександр Санжара.
«Це дуже серйозний випадок. Він показує, що ми знаходимося у прифронтовому місті. Є незаконний обіг зброї, зокрема й вибухівки. Нині мер Дніпра Борис Філатов перебуває з робочим візитом у Японії. Однак він вже дав відповідні розпорядження, щоб якнайшвидше оформити матеріальну допомогу постраждалим. Ми вже отримали заяви про надання матеріальної допомоги від чотирьох осіб. Якнайшвидше кожен із них отримає допомогу у розмірі 40 тис. грн. Це – максимальний розмір, який ми можемо забезпечити одноразово на рік», – зазначив заступник Бориса Філатова.
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Відповідне розпорядження міський голова підпише вже за декілька днів – після повернення із закордонного відрядження.
Як відомо, збройний напад стався у ніч з 4 на 5 листопада у Придніпровську (Самарський район). У будинку по вулиці Немировича-Данченка невідомі намагалися пограбувати одну з квартир у багатоповерхівці. Помітивши це, сусіди викликали поліцію та зателефонували родичам власників оселі.
У момент, коли правоохоронці відчиняли двері квартири, зловмисники кинули в них гранати. В результаті збройного нападу четверо поліцейських отримали осколкові поранення. Одному з них довелося ампутувати праву ногу. Також одному патрульному куля влучила в руку. У мерії не виключають, що також запропонують матеріальну компенсацію і йому.