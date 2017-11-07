На місці розстрілу Аміни Окуєвої виявили російські патрони - ЗМІ

Через вісім днів після вбивства Аміни Окуєвої на місці злочину були знайдені патрони російського виробництва. Журналісти "Обозревателя" повідомили, що виявили їх близько 12 години дня 7 листопада і повідомили про це правоохоронців.

На місце злочину приїхали оперативники Васильківського відділу поліції, які і вилучили три холостих патрони калібру 7,62×39 мм

Два відстріляних були втоптані в бруд на місці, де імовірно перебував кілер. Третій (невідстріляний) лежав під деревом - на відстані менше метра. На перших двох видно маркування - 7,62х39 Wolf Blanc.

Ці холості патрони є у продажу в інтернет-магазинах. Країна-виробник – Росія.

Яким чином вони опинилися на місці злочину – має з'ясувати поліція. Правоохоронці припускають, що патрони на місце злочину могли підкинути.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха (Київська область). Окуєва загинула на місці, її чоловік дістав поранення.

1 листопада Окуєву поховали у Дніпрі поруч з командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.