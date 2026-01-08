Через крижаний дощ Київ перетворився на територію суцільного зледенніня (відео)

Кияни пересуваються вулицями з величезною пересторогою, що однак не рятує від падінь.

У Києві та області 8 січня склалися несприятливі погодні умови, зокрема через дощ при мінусовій температурі шаром льоду вкрилися не лише дороги і тротуари, а й дроти електромереж, гілки дерев та практично всі відкриті поверхні.

Синоптики з Українського гідрометцентру попереджали про активний південний циклон, який приніс на територію України значні опади у вигляді мокрого снігу й дощу, що при негативних температурах спричинило ожеледицю у центральних і північних областях, включно з Києвом і Київською областю.

Влада столиці і області вжила низку заходів для боротьби з небезпечними умовами. Як повідомили в КМДА, комунальні служби Києва задіяли спеціальну техніку й обробляють дороги протиожеледними матеріалами, задіяно десятки одиниць спеціальної техніки та сотні працівників комунальних служб. Також у столиці тимчасово приспустили головний національний прапор на Меморіальному комплексі через негоду.

У соцмережах пересічні громадяни активно обговорюють ситуацію: користувачі Telegram-каналів і Facebook-сторінок повідомляють про "каток" на тротуарах та дорогах, численні падіння та складнощі з пересуванням, діляться фотографіями вкритих льодом автомобілів і дерев.

Через обледеніння зафіксовано випадки падіння гілок дерев на припарковані автомобілі.

Як писав УНІАН, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко із посиланням на синоптиків повідомив, що несприятливі погодні умови в Україні триватимуть ще близько тижня. Це додатково ускладнює ситуацію на Дніпропетровщині, де після російських атак люди залишаються без світла, води та тепла.

Водночас у західних регіонах країни через негоду спостерігаються ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. Рятувальники ДСНС і поліцейські допомагають водіям вибиратися із заметів, до ліквідації наслідків стихії залучено майже сотню нарядів і спеціальну техніку.

