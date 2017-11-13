Фатальні наслідки п'яної їзди: на Київщині винуватицю смертельної ДТП засудили до 6 років тюрми

На Київщині до 6 років позбавлення волі засуджено 40-річну лікаря-офтальмолога, яка вчинила смертельне ДТП у стані сильного алкогольного сп’янінняю. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

«У липні минулого року, в обідній час, жінка, яка працює лікарем-офтальмологом, разом із пасажирами їхала по автодорозі «Київ-Ковель». Під час руху кермувальниця здійснила виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок чого відбулось зіткнення із іншим автомобілем», - нагадали у прокуратурі.

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У результаті дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів водійки загинув на місці події, а інший – отримав тяжке тілесне ушкодження. Установлено, що водійка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння – відповідно до висновку експерта в крові виявлено концентрацію алкоголю 2,52 проміле.

Протягом усього судового розгляду вказаного кримінального провадження правопорушниця вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнала.

За процесуального керівництва Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю визнано винною в інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.