Стала відома причина виникнення пожежі на ринку "Галицьке перехрестя" у Львові

Працівники поліції попередньо з'ясовували, чому в неділю ввечері на території ринку “Галицьке перехрестя” виникла пожежа. Про це cьогодні повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За попередньою інформацією працівників поліції, займання виникло на кухні закладу громадського харчування, де готують чебуреки, через замикання електропроводки.

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Додамо, що внаслідок пожежі було знищено кафе, а також чотири павільйони з одягом, взуттям та електротоварами. За фактом пожежі у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на ринку спалахнула в неділю близько 19 год.