Нетверезий начальник МРЕВ спровокував смертельне ДТП у Києві - ЗМІ (фото)

У Києві на вулиці Стеценка сталася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Водій позашляховика Mazda виїхав на зустрічну смугу, де вдарив автомобіль Mitsubishi, який від удару відкинуло в третю машину. Пасажир Mitsubishi загинув на місці, водія цього авто з травмами, переломами ніг доставлено в реанімацію. Його з машини діставали рятувальники", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що водій позашляховика на місці відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові, хоча очевидці стверджували, що він був п'яний. Через деякий час до водія позашляховика приїхали його адвокати, і вже разом з ними він відправився в наркодиспансер.

"Тільки те, що він п'яний, це зафіксовано всіма: і нашими близькими, родичами, слідчими зафіксовано, що людина п'яна. Він відразу викликав трьох адвокатів, його закрили в машину, і до нього вже туди дістатися неможливо було, він просто мовчить, або не відповідає на жодне запитання", - прокоментувала дочка загиблого в ДТП чоловіка.

Також повідомляється, що, за непідтвердженою інформацією, за кермом позашляховика імовірно був начальник МРЕВ №3 міста Києва Володимир Найда.

У поліції повідомили, що наразі вирішується питання про затримання водія "Мазди" у порядку статті 208 КПК України.

За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У ході розслідування будуть проведенні всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин та механізму ДТП. Винуватцю загрожує до восьми років ув‘язнення.

Кореспондент ТСН повідомляє з місця події, що в Mitsubishi були два 62-річних чоловіки. Один із них загинув, а другого забрали в лікарню.

"Це моє авто... Сьогодні потрапив у ДТП на вул. Стеценко в Києві. П'яний водій на "Мазді" виїхав на зустрічну і зіткнувся лоб у лоб з "Міцубіші Кольт". "Міцубіші" відкинуло на мене. В результаті зіткнення "Мазди" з "Міцубіші" загинув пасажир "Міцубіші", водій поранений. За кермом "Мазди" виявився начальник МРЕВ Найда Володимир Володимирович. Приїхала купа людей, щоб його відмазати", - написав у Facebook Айдер Халілов.