ФСБ затримала українця в окупованому Криму - ЗМІ

Російські прикордонники заявляють, що знайшли у громадянина України, який їхав з Києва у Крим, травматичний пістолет з набоями до нього. Про це повідомляє "Кримінформ" з посиланням на прес-службу кримського прикордонного управління ФСБ РФ.

"У багатосторонньому автомобільному пункті пропуску "Армянськ" при проведенні огляду транспортного засобу марки Nissan, що належить громадянину України 1958 року народження, який прямував з Києва в місто Саки, співробітники прикордонного контролю виявили заборонений до перевезення вантаж", – розповіли в прес-службі.

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"В одному з технологічних ящиків салону автомобіля контролер виявив травматичний пістолет з магазином, спорядженим сімома патронами калібру 9 мм", – заявляють російські прикордонники.

В ході попереднього опитування чоловік заявив про відсутність у нього заборонених до ввезення предметів.

Перевірка показала, що в нього відсутні документи на пістолет і на його носіння.

"Вилучені предмети направлені на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення порушника до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у анексованому Криму затримали не менше 15 учасників одиночних пікетів.