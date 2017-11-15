Під Запоріжжям у ДТП загинув священик Московського патріархату на Toyota Land Cruiser (фото)

ЗМІ дізналися, що в ДТП за участю Toyota Land Cruiser, яка сталася 13 листопада на запорізькій трасі, загинув один з протоієреїв Української православної церкви Московського патріархату.

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Протоієрей Сергій Тараненко, настоятель храму Преподобномученника Андрія Критського с. Мар'ївка Запорізького району повертався до Запоріжжя зі служби у селі, передає місцевий сайт 061, посилаючись на власні джерела.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному 21-річна дівчина ледь не збила двох дітей, тому що переїжджала перехрестя по діагоналі.

Патрульні, які прибули на місце ДТП, були шоковані. Водій-дівчина щиро зізналася, що п'яна, тому що у неї є вагомий привід перехилити чарку, ніби святкувала народження хрещеника. За кермо сіла, щоб покататися, але водійських прав у неї немає.