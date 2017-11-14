Переїжджала перехрестя по діагоналі: у Рівному п’яна дівчина ледь не збила двох дітей

У Рівному 21-річна дівчина ледь не збила двох дітей, бо переїжджала перехрестя по діагоналі.

Як йдеться у сюжеті ТСН, вона знесла паркан, зачепила дві машини і ледь не збила двох дітей. Патрульні, що прибули на місце ДТП, були шоковані. Водійка щиро зізналась, що п'яна, бо мала вагомий привід перехилити чарку, начебто святкувала народження похресника. За кермо сіла, аби покататися, але водійських прав у неї немає.