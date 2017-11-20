Кривава ДТП у Харкові: адвокат розповіла, як перебування у СІЗО позначилося на здоров'ї Зайцевої

Адвокат головного фігуранта справи про резонансну ДТП у Харкові Олени Зайцевої Юлія Козир розповіла, як перебування у СІЗО позначилося на здоров'ї її підзахисної.

За її словами, Зайцева почувається погано, має головні болі – результат першої, дуже серйозної ДТП у 2007 році, передає "Українська правда".

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"Вона щорічно проходить обстеження і лікування, приймає різні знеболювальні препарати. Вона також отримала травму під час оцієї ДТП 18 жовтня, але так і не була обстежена належним чином. Звісно, у СІЗО її оглядає лікар, але там немає ні обладнання спеціального, ні томографа", - сказала Козир.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву.