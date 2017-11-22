В Одесі матрос задушив співмешканця тещі

Старший матрос однієї з Одеських військових частин побив, а потім задушив співмешканця своєї тещі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

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"Слідством установлено, що 28 травня 2017 року 23-річний старший матрос на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків зі співмешканцем своєї тещі, які разом проживали в будинку, завдав останньому низки ударів в різні частини тіла і здійснив удавлення органів шиї, від чого потерпілий загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець-контрактник обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 125 КК України.

Військовою прокуратурою військовому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті строком на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що наприкінці минулого тижня в Овідіопольському районі області сталося, за попередніми даними, ритуальне вбивство. На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло чоловіка, який зник напередодні.