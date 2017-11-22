В аеропорту Стамбула через повідомлення про бомбу перевіряють два українських літаки – ЗМІ

В аеропорту Стамбула "Ататюрк" через повідомлення про бомбу перевіряють два українських літаки.

Як повідомляє турецьке видання Milliyet, після повідомлення про бомбу на борту літака українських авіаліній, який мав летіти до Києва, керівництво аеропорту вирішило відвести літак у вільну зону для здійснення перевірки.

У той же час ще один рейс українських авіаліній було зупинено з метою превентивної перевірки.