Консул тримає зв'язок з МАУ та аеропортом Стамбула через повідомлення про бомбу на борту літака

Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками Міжнародних авіаліній України та адміністрацією аеропорту "Ататюрк" у Стамбулі у зв'язку з повідомленням про бомбу на борту літака.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у мікроблозі Twitter.

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"Триває перевірка літаків МАУ в Стамбулі у зв'язку з телефонними повідомленнями про небезпеку. Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками МАУ та адміністрацією аеропорту. Інформуватимемо", - завили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН з посиланням турецьке видання Milliyet, в аеропорту Стамбула "Ататюрк" через повідомлення про бомбу перевіряють два українських літаки.

Після повідомлення про бомбу на борту літака українських авіаліній, який мав летіти до Києва, керівництво аеропорту вирішило відвести літак у вільну зону для здійснення перевірки.

У той же час ще один рейс українських авіаліній було зупинено з метою превентивної перевірки.