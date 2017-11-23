"Ритуальне" вбивство під Одесою вчинила банда з Туреччини, яка торгувала "живим товаром" - ЗМІ

Вбивці громадянина Туреччини, тіло якого знайшли у кінці минулого тижня в Одеській області, не адепти будь-яких культів.

Вони інсценували "чорний" ритуал, щоб направити слідство помилковим шляхом. Про це розповіли "Думській" джерела у правоохоронних органах.

Вбитий – турецький бізнесмен Юнал Сінан Дорукхан, який часто приїжджав до України. Минулого року він навіть потрапив у ДТП в Києві, однак на слухання справи про адмінправопорушення не з'явився.

"Турка довго катували і вбили ударом важкого предмета по голові, після чого тіло спалили. На місці злочину поліцейські виявили окультні знаки і мертву чорну курку, повішену і простромлену ножем", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок спільної операції карного розшуку та СБУ затримали чотирьох іноземців, теж громадян Туреччини, яких підозрюють у вбивстві.

Як дізналися ЗМІ, вони - члени злочинного угруповання, що займалося торгівлею "живим товаром" - відправкою українок у сексуальне рабство за кордоном.

Іноді, за інформацією ЗМІ, іноземці промишляли і рекетом - погрожували і вимагали гроші у своїх співвітчизників. Непокірних викрадали, брали в заручники і тримали під замком.

"З рідних Дорукхана вибити гроші не вдалося, тому бандити вирішили ліквідувати заручника, який міг стати небезпечним свідком. А щоб ввести поліцію в оману, вони інсценували окультне жертвоприношення", - додали журналісти.