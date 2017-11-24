У Львові вітчим забив на смерть пасинка металевою палицею

У Львові під час побутового конфлікту 78-річний вітчим вбив 54-річного пасинка металевою палицею. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 23 листопада о 4.45 надійшло повідомлення від медиків про те, що по вулиці Пулюя у Львові від множинних травм голови помер чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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"Було встановлено, що загиблий, 54-річний львів’янин, проживав у помешканні разом зі своєю дружиною та 78-річним вітчимом. Близько четвертої години ночі між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого старший наніс молодшому кілька ударів металевою палицею по голові, після чого викликав медиків. Проте, незважаючи на всі зусилля лікарів, потерпілий від отриманих травм помер", - розповіла заступник начальника Франківського відділу поліції майор поліції Юлія Куницька.

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