ДТП у Харкові: слідчі повідомили останні дані щодо просування розслідування

Розслідування резонансної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській у Харкові перебуває на завершальній стадії, матеріали передадуть до суду наприкінці листопада. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, про це сьогодні, 20 листопада, розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександр Умніков.

«Протягом місяця проведено великий обсяг слідчих дій та експертних досліджень. Підсумком цієї роботи стало оголошення підозр двом учасникам ДТП: водіям автомобілів «Фольксваген» і «Лексус» та обрання їм запобіжного заходу. Під час розслідування кримінального провадження встановлено більше 30 свідків події, усі їх свідчення опрацьовані, – зазначив Умніков. – Слідчими також вивчено відео з камер спостереження та алгоритм роботи світлофорів на перехресті. Наразі залишилось провести близько 8 експертиз».

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Він підкреслив, що матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду вже наприкінці листопада.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна – померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву та Дронова на час проведення розслідування у справі.