Біля Львова внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом постраждало 12 осіб, серед яких вагітна жінка

У передмісті Львова у п’ятницю, 24 листопада, під час зіткнення вантажного автомобіля з рейсовим автобусом постраждало 12 пасажирів автобуса, серед яких 19-річна вагітна жінка.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася о 19.13 в селі Гамаліївка Пустомитівського району.

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«43-річний громадянин Туреччини, керуючи вантажним автомобілем Mercedes із причепом Turcan, не надав переваги у русі транспорту, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого скоїв зіткнення із рейсовим автобусом Mercedes 609D сполученням «Львів-Буськ», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 12 пасажирів автобуса дістали тілесні ушкодження і травми, їх були доставлені в лікарню. Серед потерпілих – 19-річна жителька Львівщини на п’ятому місяці вагітності, а також жителі Львова та області віком 23 - 58 років.

Всі обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.