Всіх затриманих у ресторані в Пущі-Водиці на "сходці" кримінальних авторитетів відпустили - поліція

Всіх затриманих в Пущі-Водиці Київської області на "сходці" кримінальних авторитетів відпустили. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

"Ми перевірили всіх осіб, 65 осіб були доставлені в районне управління, було вилучено декілька одиниць вогнепальної зброї. Хоча вона (зброя, - ред.) з дозволами, ми її вилучили для перевірок та проведення відповідних експертиз. Значна частина цих людей має кримінальне минуле, тому всі вони були перевірені на причетність до кримінальних злочинів і на те, чи перебували (перебувають) вони в розшуку... Враховуючи те, що неодноразово такі зустрічі переходили в якісь бійки або стрілянину, ми з профілактичними заходами провели перевірку", - зазначив Крищенко.

Також у поліції зазначили, що із затриманихнаразі ніхто не перебував у розшуку і не проходив по нерозглянутих кримінальних справах, тому всіх відпустили після відпрацювання і перевірки документів.

Також Крищенко зауважив, що учасники "сходки" чинили незначний опір під час затримання.

На питання про те, чи все вилучене було зареєстровано, в поліції відповіли: "Зареєстровано, але ми її (зброю, - ред.) вилучили. По-перше, буде проведена перевірка умов зберігання та правил перевезення, також перевіримо, чи не перероблена зброя. Вона (зброя, - ред.) вилучена, відкрито кримінальне провадження за ст. 263 і буде призначена відповідна експертиза".

Щодо кількості кримінальних авторитетів на "сходці" і їх можливого зв'язку з протестами під Верховною Радою у поліції зазначили: "Це взагалі не пов'язані речі з протестами під ВР, а також із затриманням осіб, які за постановою суду були затримані і доставлені в слідчі органи. У цьому випадку вони намагалися вирішувати проблеми кримінального світу і не впливати на політичні акції і політичний стан в країні. Щодо кількості кримінальних авторитетів: я це не коментую".

Нагадаємо, що в неділю, 26 листопада, правоохоронці затримали у ресторані в Пущі-Водиці понад 60 осіб під час "сходки" кримінальних авторитетів.