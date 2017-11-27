Син нардепа пограбував магазин у Києві: поліція розповіла подробиці (відео)

Поліція прокоментувала збройне пограбування сином нардепа-"радикала" Ігоря Попова продуктового магазину на Оболоні.

Погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, зловмисники забрали із каси 2 тисячі гривень. Одного із фігурантів на місці злочину впіймали небайдужі чоловіки, а іншого – через кілька хвилин затримали поліцейські.

"Вчора ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що до продуктового магазину забігло двоє невідомих у балаклавах та, пригрозивши предметом, схожим на пістолет, забрали із каси гроші", - йдеться у повідомленні поліції.

Читайте такожСлідчі сьогодні хочуть вручити підозру сину нардепа Попова за спробу пограбування

На місці події поліцейські виявили двох чоловіків та двох жінок-продавців, які тримали одного із нападників. Його товаришу, який забрав готівку, вдалося втекти.

Отримавши орієнтування, поліцейські негайно розпочати пошуки втікача. Вже через двадцять хвилин його затримали поряд із автостанцією "Полісся".

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві було затримано 14-річного сина народного депутата Ігоря Попова від "Радикальної партії" Олега Ляшка, який намагався пограбувати продуктовий магазин.