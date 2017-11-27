У Києві бензовоз протаранив Опель, двоє людей загинуло (відео)

У Києві на Південному мосту сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

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За попередніми даними, автомобіль Opel Vectra з польською реєстрацією заглох на мосту в правій останній смузі. Пасажир почав штовхати машину, водій знаходився всередині. У цей час бензовоз Wog врізається в Opel. Від удару водій і пасажир загинули.

На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція. Очікують на приїзд оперативно-слідчої групи.

На місці ДТП утворився величезний затор.