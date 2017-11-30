У суді в Нікополі чоловік підірвав гранати, є загиблий і постраждалі (фото, відео)

У четвер, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді під час слухання справи за фактом вбивства батько потерпілого витягнув дві гранати та підірвав їх.

Від вибуху сам чоловік загинув на місці, передає прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

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"Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Усіх потерпілих доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У свою чергу, прес-служба Ради суддів України у Facebook повідомляє, що у суді в Нікополі сталось два вибухи, є загиблі і постраждалі.

У повідомленні сказано: "У Нікопольському міському суді Дніпропетровської області, після оголошення перерви у кримінальній справі пролунало два вибухи. Є загиблі та постраждалі". Ведуться слідчі дії.

"За попередньою інформацією, чоловік, який кинув гранату, загинув на місці. Є ще один загиблий, а також багато поранених. Будівля оточена співробітниками поліції. Факт вибуху підтвердили у відділі комунікацій ГУ НП у Дніпропетровській області", - повідомляють у Раді суддів.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Харкові невідомі зловмисники кинули в приміщення аптеки на проспекті Ювілейному невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух.