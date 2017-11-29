У Харкові стався вибух – невідомі розбили скло в аптеці і кинули гранату (фото)

У Харкові невідомі зловмисники кинули в приміщення аптеки на проспекті Ювілейному невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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Зазначається, що інформація надійшла до чергової частини Московського відділу поліції сьогодні о 4:00 від працівників муніципальної охорони.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

«Поліцейські оглянули 100 кв метрів території. Встановлено, що невідомі розбили скло в аптеці та кинули в приміщення невідомий предмет, попередньо гранату. В результаті дій зловмисників стався вибух», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Речові докази зібрані та направлені на експертизу.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України.